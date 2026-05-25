Fuipiano Luigi Elena confermato sindaco | Continuità strategica per il bene comune

Luigi Elena è stato confermato sindaco di Fuipiano Valle Imagna dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Con la lista “Uniti Possiamo Fuipiano”, unica candidata, ha superato i quorum necessari per la rielezione. La sua conferma garantisce la continuità amministrativa nel comune.

Luigi Elena è stato confermato sindaco a Fuipiano Valle Imagna. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti Possiamo Fuipiano”, unica formazione in campo, ha superato i quorum per la rielezione. Le urne fanno registrare: 177 elettori; 102 votanti (57,63%); schede nulle 0; – schede bianche 5; schede contestate 0. Esprimendo il proprio entusiasmo, il sindaco Luigi Elena afferma: “La mia riconferma di sindaco e del gruppo di consiglieri rappresenta un momentocondizionesituazione amministrativi di importante continuità strategica. Dal punto di vista politico, ci offre continuità operativa ai progetti avviati, a quelli nuovi e la stabilità organizzativa istituzionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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