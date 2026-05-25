Fuipiano Luigi Elena confermato sindaco | Continuità strategica per il bene comune

Da bergamonews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luigi Elena è stato confermato sindaco di Fuipiano Valle Imagna dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Con la lista “Uniti Possiamo Fuipiano”, unica candidata, ha superato i quorum necessari per la rielezione. La sua conferma garantisce la continuità amministrativa nel comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luigi Elena è stato confermato sindaco a Fuipiano Valle Imagna. Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista “Uniti Possiamo Fuipiano”, unica formazione in campo, ha superato i quorum per la rielezione. Le urne fanno registrare: 177 elettori; 102 votanti (57,63%); schede nulle 0; – schede bianche 5; schede contestate 0. Esprimendo il proprio entusiasmo, il sindaco Luigi Elena afferma: “La mia riconferma di sindaco e del gruppo di consiglieri rappresenta un momentocondizionesituazione amministrativi di importante continuità strategica. Dal punto di vista politico, ci offre continuità operativa ai progetti avviati, a quelli nuovi e la stabilità organizzativa istituzionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Luigi Elena unico candidato sindaco a Fuipiano: “Priorità a territorio e persone”A Fuipiano Valle Imagna, le elezioni amministrative del 2026 si svolgeranno con un’unica lista in corsa, guidata dall’attuale sindaco Luigi Elena.

SPECIALE ELEZIONI. Guida confermato sindaco di Cesa: Fiorillo battuto dalla 'continuità'Il sindaco di Cesa è stato riconfermato per la terza volta alla guida del Comune, battendo il medico Giuseppe Fiorillo, che ha ottenuto circa il...

Temi più discussi: Elezioni in provincia di Bergamo, si vota fino alle 15 - Gli aggiornamenti in diretta; Elezioni comunali Bergamo 2026: a Valleve, Mezzoldo e Fuipiano sindaci già confermati. Alle 19 l'affluenza si conferma in calo, Colere in controtendenza; Elezioni 2026: Clusone, Sorisole, Cividate, i comuni dove si vota. Otto sindaci ci riprovano, soltanto due le candidate; Elezioni in provincia di Bergamo Sindaci virtualmente eletti a Mezzoldo Valleve e Fuipiano Valle Imagna.

Fuipiano, Luigi Elena confermato sindaco: Continuità strategica per il bene comuneAlle amministrative del 24 e 25 maggio è stato rieletto primo cittadino: alla guida della lista Uniti Possiamo Fuipiano, unica formazione in campo, ha superato i quorum per la rielezione Luigi Elena ... bergamonews.it

Elezioni comunali, affluenza al 58%: lo spoglio in tempo reale. A Clusone confermato Morstabilini, a solto vince Estiore 17.05 – Conclusi gli scrutini anche a Fuipiano, dove è confermata l’elezione di Luigi Elena, candidato unico, con 97 voti su 177 elettori. ore 16.55 – Rieletto Maurizio Esti a Solto Collina, con ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web