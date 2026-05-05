Luigi Elena unico candidato sindaco a Fuipiano | Priorità a territorio e persone

A Fuipiano Valle Imagna, le elezioni amministrative del 2026 si svolgeranno con un’unica lista in corsa, guidata dall’attuale sindaco Luigi Elena. La candidatura è l’unica presente, e la campagna elettorale si concentra sugli impegni relativi al territorio e alle persone. Le votazioni sono previste per il 24 e il 25 maggio, e in questa occasione si andrà a rinnovare l’amministrazione comunale.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2026. Tra i Comuni in cui si voterà il 24 e il 25 maggio c’è Fuipiano Valle Imagna, dove è in corsa una sola lista, quella guidata dall’attuale sindaco Luigi Elena. La lista, chiamata “Uniti Possiamo Fuipiano”, unisce continuità e rinnovamento, puntando su un gruppo che annovera conferme e nuovi innesti. Non essendoci altre formazioni in campo, alle urne la sfida sarà con il quorum: nei Comuni fino a 15.000 abitanti dove si è presentata ed è stata ammessa una sola lista l’elezione è valida se l’affluenza raggiunge il 40% dei votanti rispetto agli elettori iscritti (esclusi Aire, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, ndr) e la lista ottiene voti validi non inferiori al 50% dei votanti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Luigi Elena unico candidato sindaco a Fuipiano: Priorità a territorio e personeL’attuale primo cittadino guida la lista Uniti Possiamo Fuipiano alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. bergamonews.it