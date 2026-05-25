Fugge per 3 km poi finisce con l' auto nel fosso spacciatore in manette un 26enne

Un pusher di 26 anni è stato arrestato dopo un inseguimento che si è concluso con l’auto finita in un fosso. Durante controlli di routine, l’uomo ha tentato di scappare, percorrendo circa tre chilometri prima di perdere il controllo del veicolo e uscire di strada. L’arresto è stato effettuato sul posto. La fuga ha coinvolto le vie della città, creando scompiglio tra i residenti.

Una mattinata di ordinari controlli si è trasformata in un rocambolesco e pericoloso inseguimento per le strade di Formigine. Nella giornata di ieri, 24 maggio, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 26enne di origini marocchine, residente nella provincia di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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