Caro carburanti e stipendi fermi la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in Ciociaria

La FP CGIL ha richiesto un aumento dello smart working per i dipendenti degli Enti Locali in Ciociaria, in risposta alle difficoltà legate ai costi dei carburanti e ai salari fermi. La richiesta mira a offrire un aiuto concreto ai lavoratori pubblici, già colpiti dall’attuale situazione economica. La proposta viene avanzata come misura per ridurre i costi di spostamento e migliorare le condizioni di lavoro.

Un intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici. La FP CGIL Frosinone Latina ha rivolto un appello ufficiale a tutti i Comuni della provincia e all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, chiedendo di valutare con urgenza una più ampia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it La Fp Cgil chiede al governo più smart working nella pa per ridurre i consumi di carburanteLa guerra in Medio Oriente e la conseguente pressione sui mercati energetici “rischia di colpire innanzitutto lavoratrici e lavoratori”. Caro carburanti, la Cisl spinge: “Comuni, fate più smart working”Reggio Emilia, 7 aprile 2026 – “Chiediamo a tutti i 42 Comuni della provincia di Reggio di aumentare il numero di lavoratori e attività in smart... Argomenti più discussi: Caro benzina e spesa alle stelle, la Uil chiama le imprese: Più bonus e rimborsi per salvare gli stipendi; Caro energia e scuola: spunta la proposta di una Carta carburante per i docenti; Smart Working Obbligatorio: Statali Favoriti per Contrastare la Crisi Energetica. Stipendi impiegati e funzionari enti locali, arretrati e aumenti per il rinnovo del contrattoParte ufficialmente l’applicazione del rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022–2024 sulla piattaforma NoiPA. Il Ministero dell’Economia ... msn.com Ciao a tutti! Dopo quasi un anno di fatica sono riuscita a rientrare in quattro graduatorie.per enti locali. Ho studiato in gravidanza e dopo la nascita del piccolo e a settembre inizia il nido full time fino le 16:30. Due enti locali mi hanno contattata e con uno ho eff - facebook.com facebook La #RegioneFVG eroga contributi agli enti locali per il recupero e la valorizzazione dei beni militari dismessi. Domande entro il 15.05.26 Info qui bit.ly/4sc17NG x.com