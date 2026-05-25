Fuga dagli enti locali del Friuli dove nessuno vuole più lavorare nei Comuni nonostante l' aumento di stipendio

Da udinetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Grimacco, comune del Friuli con circa 270 residenti, il numero di iscritti all’anagrafe supera i 400. La voce registrata al telefono comunica: “Siete in linea con il Comune di Grimacco”. La situazione riflette un fenomeno di fuga dagli enti locali, dove molti non sono più disponibili a lavorare nei Comuni, nonostante l’aumento degli stipendi.

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Grimacco, 400 abitanti registrati all’anagrafe mentre i residenti sono circa 270. Al numero telefonico del Comune una voce registrata risponde: “Siete in linea con il Comune di Grimacco. Per parlare con gli uffici digitare 1 per Anagrafe, Stato civile e Protocollo; 2 per Ufficio tecnico, Lavori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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