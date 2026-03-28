La Regione ha disposto lo stanziamento di oltre 289 milioni di euro per i Comuni siciliani. Con un decreto firmato dal presidente regionale, che agisce anche come assessore ad interim delle Autonomie locali, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse. Si tratta di un'azione che interessa esclusivamente i fondi destinati agli enti locali, senza indicazioni su modalità di distribuzione specifiche o altri dettagli.

Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026. "Anche quest’anno, grazie all’approvazione tempestiva della legge di Stabilità - dice Schifani - abbiamo adottato senza ritardi il piano di riparto, rispettando i termini previsti per l’erogazione delle prime tre trimestralità dell’importo annuo destinato a ciascun Comune. Per i sindaci è un risultato significativo, perché possono contare su risorse certe e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Enti locali, stanziati in anticipo oltre 289 milioni dalla Regione per i Comuni

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