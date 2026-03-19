Il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027 è stato avviato con l’approvazione di un atto di indirizzo dedicato alle Funzioni locali. Questo documento apre ufficialmente la strada a un aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni, grazie a nuove risorse finanziarie destinate specificamente a questo scopo. Il provvedimento riguarda tutto il comparto e si inserisce nel processo di aggiornamento del contratto collettivo.

Con l’approvazione dell’atto di indirizzo per il comparto delle Funzioni locali, si apre la strada per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027, che prevede lo stanziamento di nuove risorse destinate a riconoscere un nuovo aumento di stipendio ai dipendenti comunali. Sul tavolo quasi un miliardo di euro (988,81 milioni per l’esattezza) e una distribuzione dei fondi già definita: 329,6 milioni nel 2025;. 659,2 milioni nel 2026;. piena operatività della cifra dal 2027.. A quanto corrisponde l’aumento degli stipendi in arrivo. Il nuovo contratto prevede un aumento medio mensile pari a circa 135,5 euro lordi. Questo importo extra si andrà ad aggiungere a quelli confermati e in arrivo da marzo 2026, grazie al rinnovo del Ccnl 2022-2024, pari a: 140 euro lordi mensili per il personale dipendente;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo Ccnl

Articoli correlati

Stipendio supplenti in aumento a marzo con il rinnovo del Ccnl IstruzioneÈ confermato l'aumento riconosciuto ai supplenti in arrivo nel mese di marzo 2026.

Leggi anche: Aumento degli stipendi dei medici di 490 euro con il nuovo Ccnl Sanità

Contenuti utili per approfondire Aumento di stipendio per i dipendenti...

Temi più discussi: Stipendi in aumento per questi lavoratori: i dettagli; Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta paga; Ccnl farmacie, farmacisti non titolari: proposta di aumento stipendio sotto standard di altri rinnovi; Busta paga di marzo: quanto aumenta davvero lo stipendio e per chi.

Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo CcnlIl nuovo contratto delle Funzioni Locali prevede aumenti di stipendio per contrastare l’esodo dai Comuni: sul tavolo risorse per un miliardo ... quifinanza.it

Aumento stipendio di 230 euro al mese in più e maxi arretrati dal 2024: chi sono i lavoratori che svoltanoPer alcuni lavoratori è previsto un aumento dello stipendio di 230 euro al mese, oltre ai maxi arretrati risalenti al 2024. finanza.com

A Napoli in aumento i casi di epatite A. All'ospedale Cotugno 41 ricoveri da inizio anno. La causa, il consumo di frutti di mare nel periodo natalizio Tgr Rai Campania - facebook.com facebook

Per soddisfare anche l’aumento della domanda di viaggi verso l’Italia, le FFS hanno deciso di ampliare i loro servizi. L'USTRA prevede colonne soprattutto al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo e sulla strada del San Bernardino x.com