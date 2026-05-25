Frosinone Capitale della Pallanuoto Giovanile Nella Stagione 2025 26 ben tre tricolori si assegneranno allo Stadio del Nuoto

Il grande sport fa tappa in Ciociaria. Lo Stadio del Nuoto "Città di Frosinone", struttura gestita dalla Bellator Frusino, si prepara a trasformarsi nel palcoscenico della pallanuoto giovanile italiana più importante dell'anno. Sarà proprio la piscina del capoluogo ad ospitare alcuni degli atti. 🔗 Leggi su Today.it

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