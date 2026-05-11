La Bellator Frusino batte i Castelli Romani 20-9 allo Stadio del Nuoto di Frosinone

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 20-9 contro i Castelli Romani nello Stadio del Nuoto di Frosinone. Con questa vittoria, la Bellator Frusino ha ottenuto il quattordicesimo successo su quindici incontri stagionali, rafforzando la posizione in classifica. La partita si è svolta in un impianto aperto al pubblico, con i giocatori che hanno mostrato determinazione sul campo.

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Ottima prova per la Bellator Frusino. Allo Stadio del Nuoto i ciociari si impongono per 20-9 contro i Castelli Romani e consolidano il primato con il quattordicesimo successo in quindici incontri. La Bellator già sicura dei Playoff per la Serie B (1320 Giugno le date) tiene a distanza di 3 punti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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