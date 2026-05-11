La Bellator Frusino batte i Castelli Romani 20-9 allo Stadio del Nuoto di Frosinone

La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 20-9 contro i Castelli Romani nello Stadio del Nuoto di Frosinone. Con questa vittoria, la Bellator Frusino ha ottenuto il quattordicesimo successo su quindici incontri stagionali, rafforzando la posizione in classifica. La partita si è svolta in un impianto aperto al pubblico, con i giocatori che hanno mostrato determinazione sul campo.

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