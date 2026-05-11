La Bellator Frusino batte i Castelli Romani 20-9 allo Stadio del Nuoto di Frosinone
La squadra di casa ha vinto con un punteggio di 20-9 contro i Castelli Romani nello Stadio del Nuoto di Frosinone. Con questa vittoria, la Bellator Frusino ha ottenuto il quattordicesimo successo su quindici incontri stagionali, rafforzando la posizione in classifica. La partita si è svolta in un impianto aperto al pubblico, con i giocatori che hanno mostrato determinazione sul campo.
Ottima prova per la Bellator Frusino. Allo Stadio del Nuoto i ciociari si impongono per 20-9 contro i Castelli Romani e consolidano il primato con il quattordicesimo successo in quindici incontri. La Bellator già sicura dei Playoff per la Serie B (1320 Giugno le date) tiene a distanza di 3 punti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Una spenta Bellator battuta dal RN Cagliari. Allo Stadio del Nuoto finisce 5-9 per i SardiGli ospiti sono bravissimi a sfruttare gli errori di una Bellator sterile in attacco e conquistano tre punti in maniera meritata.
Leggi anche: Pallanuoto, Terza vittoria consecutiva per la Bellator Frusino
Si parla di: La Bellator Frusino batte i Castelli Romani 20-9 allo Stadio del Nuoto di Frosinone; C M – La Bellator Frusino batte l’Oppidum e conquista i Playoff per la Serie B.