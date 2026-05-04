Grande successo per le Gare Sociali dello Stadio del Nuoto di Frosinone

Nella giornata di ieri, lo Stadio del Nuoto di Frosinone ha ospitato le Gare Sociali, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione ha visto competizioni di nuoto tra diverse categorie, con atleti di varie età che si sono sfidati in un clima di entusiasmo. L’evento si è concluso con premiazioni e momenti di socializzazione, confermando il ruolo centrale dello sport nella comunità locale.

Non è stata solo una competizione, ma una vera e propria festa dello sport quella andata in scena nella giornata di ieri presso lo Stadio del Nuoto di Frosinone. Le corsie dell’impianto ciociaro, gestito dalla Bellator Frusino, hanno ospitato l’atteso appuntamento con le Gare Sociali, un evento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Bari: il sindaco blocca la chiusura dello Stadio del NuotoLo Stadio del Nuoto di Bari non chiuderà le sue porte, grazie a un intervento tempestivo del sindaco Vito Leccese. Leggi anche: Taranto: completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tiro con l’arco: successo per la gara 3D di Meda, 188 arcieri al via; La (nuova) gara per i punti ristoro è un successo: arrivate 39 manifestazioni di interesse; Gare, prevenzione e 2200 partecipanti: città in festa per la Olbia21; Grande successo per la prima edizione della Perugia Eco Marathon. Oltre i confini: pioggia di premi per le scuoleGrande successo per la giornata conclusiva del progetto ‘Oltre i confini’, il concorso che si è svolto al Garibaldi ... lanazione.it Due gare Sociali oggi per la Talenti Running Team, la Corri a Tor Vergata e il Trofeo Uomo Cavallo, e una trasferta a Bari nella mezza per Gaetano Elia. I nostri risultati, Corri a Tor Vergata: 40:05 Matteo Giammarughi 40:27 Ivan Barone 41:11 Matteo A - facebook.com facebook