Frosinoe la Bellator vince a Monterotondo in rimonta | 11-16 alla RN Roma Vis Nova e primo posto assicurato
La squadra di Frosinone ha vinto 16-11 contro la RN Roma Vis Nova a Monterotondo, assicurandosi il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria in rimonta, dopo che la squadra di casa aveva inizialmente condotto. La vittoria consente alla Bellator Frusino di mantenere la posizione di vertice nel campionato. La partita si è svolta su due tempi, con un primo tempo favorevole alla squadra di Monterotondo e un secondo tempo dominato dalla squadra ospite.
Una combattiva Bellator Frusino si impone per 11-16 a Monterotondo al termine di un match a due facce. Sotto di sei reti a metà gara, i ragazzi capitanati da Luca Prioreschi firmano una grande rimonta nella seconda parte del match. È l’ottava vittoria consecutiva. Una vittoria del gruppo, voluta. 🔗 Leggi su Today.it
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