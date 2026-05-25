Frosinoe la Bellator vince a Monterotondo in rimonta | 11-16 alla RN Roma Vis Nova e primo posto assicurato

Notizia in breve

La squadra di Frosinone ha vinto 16-11 contro la RN Roma Vis Nova a Monterotondo, assicurandosi il primo posto in classifica. La partita si è conclusa con una vittoria in rimonta, dopo che la squadra di casa aveva inizialmente condotto. La vittoria consente alla Bellator Frusino di mantenere la posizione di vertice nel campionato. La partita si è svolta su due tempi, con un primo tempo favorevole alla squadra di Monterotondo e un secondo tempo dominato dalla squadra ospite.