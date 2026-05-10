LIVE Darderi-Paul 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo statunitense vince il primo set azzurro costretto alla rimonta

Al torneo ATP di Roma, il giocatore statunitense ha vinto il primo set contro l’avversario italiano, che si è trovato a dover recuperare un set già perso. Durante il punto, l’americano ha realizzato un recupero in cross che ha complicato il dritto dell’azzurro, portandolo a commettere un errore in rete. La partita prosegue con il secondo set ancora in corso.

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