LIVE Darderi-Paul 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lo statunitense vince il primo set azzurro costretto alla rimonta
Al torneo ATP di Roma, il giocatore statunitense ha vinto il primo set contro l’avversario italiano, che si è trovato a dover recuperare un set già perso. Durante il punto, l’americano ha realizzato un recupero in cross che ha complicato il dritto dell’azzurro, portandolo a commettere un errore in rete. La partita prosegue con il secondo set ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Che recupero in cross di Paul che rende complicatissimo il dritto di Luciano, che infatti va in rete. 30-15 Dritto vincente in side in di Lucio, ottimo scambio! 15-15 Risposta vincente di dritto lungolinea, poco da fare per l’azzurro. 15-0 Servizio e dritto di Darderi. SECONDO SET 18.47 É stata davvero poca la differenza tra Paul e Darderi in questo primo set, con lo statunitense che nella seconda metà del parziale ha giocato in maniera più attenta sfruttando l’unica palla break del match. L’americano è solido mentre l’azzurro deve ritrovare spinta nei suoi colpi, sperando in un piccolo calo del suo avversario.🔗 Leggi su Oasport.it
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