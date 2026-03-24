Una spenta Bellator battuta dal RN Cagliari Allo Stadio del Nuoto finisce 5-9 per i Sardi

Gli ospiti sono bravissimi a sfruttare gli errori di una Bellator sterile in attacco e conquistano tre punti in maniera meritata. Primo KO stagionale per la Bellator Frusino. Allo Stadio del Nuoto i ciociari mettono in campo una brutta prestazione e sono sconfitti con il punteggio di 5-9 dalla RN Cagliari, formazione sarda attuale quinta forza del campionato. Gli ospiti sono bravissimi a sfruttare gli errori di una Bellator sterile in attacco e conquistano tre punti in maniera meritata. Il match rimane per larghi tratti bloccato. Nel primo parziale la Bellator si porta avanti con Prioreschi ma viene subito raggiunta dagli ospiti sull’1-1. Nel secondo parziale la Bellator sembra mettere la freccia con la doppietta di Detti e l’ulteriore sigillo di Prioreschi, i ciociari si portano al cambio campo in vantaggio 4-2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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