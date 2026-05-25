From Pakistan to Shanghai | A CAR-T Journey Fighting Relapsed Lymphoma

Notizia in breve

Un paziente di 36 anni ha ricevuto una terapia CAR-T in Cina, dopo aver affrontato un ritorno di linfoma. La procedura è stata eseguita in un centro specializzato a Shanghai, dopo aver avuto trattamenti precedenti falliti. La terapia ha coinvolto l'infusione di cellule modificate per attaccare le cellule tumorali. L’intervento è stato effettuato con successo senza complicazioni immediate. La cura ha rappresentato un’ulteriore opzione nel trattamento di tumori ematologici ricorrenti.