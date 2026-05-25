From Pakistan to Shanghai | A CAR-T Journey Fighting Relapsed Lymphoma
Un paziente di 36 anni ha ricevuto una terapia CAR-T in Cina, dopo aver affrontato un ritorno di linfoma. La procedura è stata eseguita in un centro specializzato a Shanghai, dopo aver avuto trattamenti precedenti falliti. La terapia ha coinvolto l'infusione di cellule modificate per attaccare le cellule tumorali. L’intervento è stato effettuato con successo senza complicazioni immediate. La cura ha rappresentato un’ulteriore opzione nel trattamento di tumori ematologici ricorrenti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, May 25, 2026 PRNewswire — A 36-year-old Pakistani patient has achieved encouraging early recovery after receiving personalized CAR-T immunotherapy at Jiahui International Cancer Center in Shanghai, following exhausting standard treatments for aggressive recurrent blood cancer. Muhammad, a hospital staff member from Quetta, Pakistan, suffered from diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). After multiple chemotherapy courses and a failed bone marrow transplant, his disease progressed to Stage IVB by early 2026, with widespread metastasis in the lungs, pleura and bones, accompanied by severe, intractable pain. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
24 Hours in Shanghai Changed My Opinion About China
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