Champion e Aries hanno annunciato una collaborazione che unisce il mondo dello sportswear con l'estetica ispirata al fighting. Le due marche hanno deciso di lavorare insieme per creare una linea che combina elementi delle arti marziali con lo stile urbano. La collaborazione si basa sull’idea di fondere praticità e design, portando sul mercato capi che richiamano le atmosfere dei combattimenti e dell’abbigliamento sportivo.

Champion e Aries arrivano a questa collaborazione quasi come se fosse una cosa che doveva succedere prima o poi. Da una parte uno dei brand più riconoscibili dello sportswear americano, dall’altra un marchio che negli anni ha costruito il proprio linguaggio lavorando proprio su simboli, grafiche e su un modo molto poco nostalgico di trattare il passato. La capsule, composta da una selezione di capi basati sulle iconiche Reverse Weave, parte da un’idea molto precisa: prendere qualcosa che esiste già e spingerlo in una direzione diversa, senza cancellarne l’identità. Non a caso, il punto di partenza non è stato il design da zero, ma un lavoro su materiali esistenti, capi di magazzino e deadstock rielaborati attraverso lavaggi, tinture e trattamenti che li fanno sembrare già vissuti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Champion e Aries rileggono lo sportswear partendo dal fighting

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