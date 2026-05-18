Ai Campionati Fight1, il Fighting Club Valle d’Aosta ha conquistato nove medaglie. Tra i partecipanti, alcuni ex allievi si sono occupati della gestione dei giovani a Rozzano, senza la presenza del maestro. I concorrenti sono riusciti a ottenere i risultati positivi anche in assenza di quest’ultimo, dimostrando capacità e determinazione. La squadra si è presentata compatta e preparata, portando a casa medaglie in diverse categorie di gara.

? Punti chiave Chi sono gli ex allievi che hanno gestito i ragazzi a Rozzano?. Come hanno fatto i giovani a vincere nove medaglie senza il maestro?. Quali atleti hanno dominato le specialità Kickboxing e Fight Code Rules?. Perché le Officine Jiu Jitsu hanno ottenuto un successo così netto a Biella?.? In Breve Iulian Ciuraru, Davide Militello e Alessandro Fiorito ottengono medaglie in Kickboxing e Fight Code Rules.. Dante Turco e Samuele Cusano conquistano l'argento nella categoria Kickboxing Under 15 e Under 13.. Luca D'Isanto e Martine Michieletto gestiscono i giovani dopo vent'anni di guida di Manuel Bethaz.. Livio Collalti, Dylan Dreka e Bilal Elbasraoui vincono l'oro nel grappling al trofeo di Biella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fighting Club Valle d’Aosta: 9 medaglie ai Campionati Fight1

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