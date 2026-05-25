Friedrich Nietzsche | ed era un uomo

Giovedì 18 giugno 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo. Relatore prof. Italo Francesco Baldo. «Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Friedrich Nietzsche – El filósofo influencer

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