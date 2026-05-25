Friedkin nuova Roma da Champions | ds Ceo e una presenza più forte accanto a Gasperini

La Roma si prepara alla prossima Champions League con un rafforzamento della dirigenza, includendo un nuovo direttore sportivo, un amministratore delegato e una presenza più visibile accanto all’allenatore. La qualificazione alla competizione è stata ufficializzata, portando a cambiamenti organizzativi nel club. Non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti o sulle tempistiche, ma la strategia mira a consolidare la posizione in vista della prossima stagione europea.

La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta molto più di un semplice obiettivo sportivo raggiunto. Per la Roma è un punto di partenza, un passaggio fondamentale per consolidare il progetto tecnico e societario voluto dai Friedkin. Proprio Gasperini nel pieno dell’entusiasmo per il traguardo conquistato ieri sera a Verona, ha lasciato un messaggio chiaro alla proprietà americana: ora serve crescere anche come club. Come riportato da La Gazzetta dello sport, le parole del tecnico giallorosso non sono passate inosservate, infatti Gasperini ha sottolineato come i Friedkin abbiano investito tanto negli ultimi anni senza però riuscire a portare la Roma nell’élite europea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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