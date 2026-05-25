Brembo ha partecipato alla prima tappa dei campionati mondiali di Gran Turismo. L’azienda ha portato in pista un’auto dotata di freni realizzati con tecnologie di simulazione e competizione. L’obiettivo è stato mostrare le capacità dei componenti in un contesto di gara. La collaborazione con gli organizzatori ha coinvolto la fornitura di parti specifiche e la partecipazione a eventi correlati. La tappa si è svolta con partecipanti provenienti da diverse nazioni.

La realtà che si fa videogioco, ed entra nel grande schermo. È questa la metamorfosi di cui Brembo è stata protagonista da quando è iniziata la collaborazione tra l’azienda italiana e Gran Turismo 7, videogioco automobilistico entrato in commercio nel 2022. L’azienda italiana, tra le più rinomate produttrici di sistemi frenanti in tutto il panorama del motorsport, ha celebrato la collaborazione con il videogioco della casa giapponese Sony in occasione della prima tappa del torneo mondiale di Gran Turismo 7, disputata sabato 23 maggio e trasmessa sul grande schermo davanti agli spettatori del Teatro lirico di Milano. Per l’occasione, si sono riuniti alla vigilia dell’evento i partecipanti delle Gran Turismo World Series e Kazunori Yamauchi, fondatore del titolo, presso il Kilometro Rosso, dove è stabilita la nuova sede di Brembo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Freni, simulazione e competizione: Brembo alle Gran Turismo World Series

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Everyone Teaches The Brake Release Turn Sequence Wrong

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