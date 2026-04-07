Brembo rivoluziona i freni moto | tecnologia MotoGP su Ducati e Aprilia

Brembo ha annunciato l'introduzione di nuove tecnologie di frenata ispirate alle competizioni MotoGP su modelli di motociclette di due marchi italiani. Le innovazioni, sviluppate attraverso il coinvolgimento nei circuiti internazionali, saranno applicate a motociclette di produzione commerciale. Questa novità riguarda componenti come pinze e dischi freno, che saranno adottati da due produttori di moto di serie. La presentazione ufficiale è prevista per le prossime settimane.

L’espressione “eccellenza italiana” viene spesso abusata in svariati ambiti, ma è oggettivamente difficile non riconoscere a Brembo il suo pieno significato in tutte le sue accezioni. Nel mondo dei sistemi frenanti, il nome dell’azienda bergamasca rappresenta per tutti un punto di riferimento assoluto, un ruolo che, in ambito motociclistico, è appena stato ribadito dalle soluzioni rivoluzionarie introdotte da due nuove ed esclusive supersportive, a loro volta firmate da colonne portanti dell’industria motociclistica italiana: la Ducati Superleggera V4 Centenario e la Aprilia X 250th. Tutto ciò arriva in un momento di grande solidità per il gruppo, che nel 2025 ha celebrato i 50 anni nel motorsport e ampliato il proprio ecosistema con l’acquisizione di Öhlins registrando anche invidiabili risultati finanziari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brembo rivoluziona i freni moto: tecnologia MotoGP su Ducati e Aprilia Aprilia X 250TH: la moto stradale con i freni della MotoGP costa 115.000 euro?Aprilia Racing ha presentato ad Austin, in occasione del GP delle Americhe 2026, l’Aprilia X 250TH: un’edizione speciale della RSV4 con tecnologia... Leggi anche: Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati Temi più discussi: Brembo rivoluziona le moto con il disco freno Hyction in carbonio ceramico; Dalle hypercar alle moto: Brembo riscrive le regole della frenata; Queste sono le novità Brembo che hanno reso speciale la Ducati Superleggera V4 Centenario. Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera DucatiC’è un po’ di Brembo nella nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati, l’ultima moto da strada della casa emiliana. ecodibergamo.it MotoGP | GP Austin 2026, Brembo: circuito mediamente impegnativi per i freniMotoGP Brembo GP Austin 2026 - Il Motomondiale sbarca in America ed esattamente ad Austin, per il terzo appuntamento della stagione 2026, questa volta in terra statunitense. La prima edizione si dispu ... motograndprix.motorionline.com PASTIGLIE FRENO NUOVE (originali) GPgomme - GOMME MOTO strada e pista HYPURE (ducati e aprilia) STYLEMA (aprilia, yamaha, ducati) BREMBO RS600 (aprilia) 120€ a set 100€ due set - facebook.com facebook