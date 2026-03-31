Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati

Brembo ha lavorato alla riprogettazione dei freni per la nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati, una moto da strada prodotta dall’azienda emiliana. I nuovi freni sono realizzati in carbonio-ceramico e sono stati sviluppati specificamente per questa hypercar. La collaborazione tra le due aziende ha portato a un aggiornamento dei componenti frenanti destinato alle alte prestazioni.

IN CARBONIO CERAMICO. C’è un po’ di Brembo nella nuova Superleggera V4 Centenario di Ducati, l’ultima moto da strada della casa emiliana. Ad essere firmati dalla realtà bergamasca sono, ovviamente, gli elementi dell’impianto frenante, una nuova tecnologia che porta sulle moto le soluzioni dell’automotive e delle gare. «Hyction», il cui nome nasce dall’unione tra i termini «hyper» e «action» è un disco freno realizzato in un composito in carbonio ceramico con una matrice in carbonio rinforzata da fibre e integrata con silicio e carburo di silicio. La tecnologia deriva da quella impiegata sulle hypercar, ma è stata completamente riprogettata per le applicazioni su due ruote. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Brembo riprogetta i freni hypercar per la Superleggera Ducati Articoli correlati Brembo spinge oltre il limite: sulla Ducati Superleggera V4 Centenario debutta una nuova era del controlloTra innovazione estrema e ricerca applicata, il mondo delle supersportive continua a trasformarsi in un banco di prova privilegiato per le tecnologie... Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva più estremaDucati celebra il traguardo del suo primo secolo di storia nel modo che le è più congeniale, ovvero spingendo ancora più in là i confini di ciò che...