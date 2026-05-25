Freestyle e velocità | il Campionato Italiano Moto d’Acqua conquista Rimini

Notizia in breve

Il Campionato Italiano Moto d’Acqua si è concluso a Rimini dopo tre giorni di gare intense. I piloti si sono sfidati in prove di freestyle e velocità, davanti a un pubblico numeroso. La competizione si è svolta in acque aperte, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. Le gare sono durate tutto il fine settimana, con numerosi colpi di scena e manovre spettacolari.