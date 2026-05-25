Freestyle e velocità | il Campionato Italiano Moto d’Acqua conquista Rimini
Il Campionato Italiano Moto d’Acqua si è concluso a Rimini dopo tre giorni di gare intense. I piloti si sono sfidati in prove di freestyle e velocità, davanti a un pubblico numeroso. La competizione si è svolta in acque aperte, con numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. Le gare sono durate tutto il fine settimana, con numerosi colpi di scena e manovre spettacolari.
Il Campionato Italiano Moto d’Acqua ha chiuso a Rimini una tre giorni di grande spettacolo, in una cornice perfetta per piloti, team, appassionati e pubblico. Il caldo arrivato all’improvviso ha dato il via alla stagione balneare con un’atmosfera già pienamente estiva, trasformando l’area a sud. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La VELOCITÀ del BOB è IMPRESSIONANTE
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