Moto d’acqua Bergamo domina a Otranto e vola in testa al campionato

Durante la gara di moto d’acqua a Otranto, un pilota di Bergamo ha ottenuto la prima posizione, portandosi in testa al campionato. La scelta di non accelerare nella prima giornata ha permesso di accumulare punti e gestire meglio le condizioni del mare, rivelatesi difficili. La competizione si è svolta su un tracciato con onde persistenti, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti nel controllo e nella strategia.

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