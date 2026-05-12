Moto d’acqua Bergamo domina a Otranto e vola in testa al campionato
Durante la gara di moto d’acqua a Otranto, un pilota di Bergamo ha ottenuto la prima posizione, portandosi in testa al campionato. La scelta di non accelerare nella prima giornata ha permesso di accumulare punti e gestire meglio le condizioni del mare, rivelatesi difficili. La competizione si è svolta su un tracciato con onde persistenti, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti nel controllo e nella strategia.
? Punti chiave Come ha fatto Bergamo a gestire il mare difficile di Otranto?. Perché il pilota ha deciso di non accelerare nella prima giornata?. Quale strategia ha usato il team Re Sole per i sorpassi decisivi?. Cosa è successo nel paddock durante la celebrazione del trionfo?.? In Breve Tre podi per il pilota del team Re Sole nel mare di Otranto.. Prossima tappa del campionato programmata a Rimini dal 22 al 24 maggio.. Minuto di silenzio nel paddock per il pilota scomparso Gianky.. Andrea Bergamo allunga il distacco al vertice del Campionato Italiano di moto d’acqua dopo la tappa disputata a Otranto, dove il pilota pordenonese ha conquistato tre nuovi podi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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