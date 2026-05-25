Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia nel parcheggio di un supermercato a Carvico. L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo aver colpito la vittima. La polizia sta cercando di individuare l'autore dell'aggressione.

Un uomo è stato colpito al petto da una freccia scagliata da una fiocina da pesca nel parcheggio dell’Iperal di Carvico, in provincia di Bergamo. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso con codice giallo. L’aggressore, che si è avvicinato al suo obiettivo a bordo di un’auto, si è dato alla fuga. Uomo colpito da una freccia a Carvico La vicenda si è consumata in pochi secondi. Intorno alle 13:30 un uomo di 59 anni stava andando a recuperare la sua auto in via Conti, nel parcheggio dell’Iperal di Carvico (Bergamo). All’improvviso una persona gli si è avvicinata a bordo della sua autovettura, ha abbassato il finestrino e ha indirizzato verso di lui ciò che – secondo il Corriere della Sera – somigliava a una fiocina da pesca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Freccia colpisce un uomo al petto a Carvico nel parcheggio dell'Iperal, caccia all'aggressore in fuga

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