Frattesi Inter futuro già segnato per il centrocampista? Ecco cosa succederà a fine stagione

Il centrocampista azzurro conclude una stagione caratterizzata da problemi fisici e difficoltà di integrazione tattica con la squadra. La sua annata si avvia alla fine e, secondo le ultime indiscrezioni, la cessione appare come una delle opzioni più probabili. La società sta valutando le prossime mosse in vista del mercato estivo, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali trattative.

Inter News 24 Frattesi Inter, l’annata travagliata del centrocampista azzurro volge al termine: tra infortuni e scarso feeling tattico, la cessione appare inevitabile. La stagione di Davide Frattesi all’Inter si sta rivelando molto più complicata del previsto. Nonostante le 30 presenze collezionate, l’ex centrocampista del Sassuolo non è mai riuscito a lasciare il segno in questa annata, finendo ai margini del progetto tecnico di Cristian Chivu. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il suo percorso è stato minato fin dall’inizio da gravi problemi fisici: « Un percorso cominciato sì con i problemi fisici, l’intervento d’ernia a cui si era sottoposto in estate e un percorso di rientro pieno di complicazioni ».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, futuro già segnato per il centrocampista? Ecco cosa succederà a fine stagione Notizie correlate Leggi anche: Milik Juve, il futuro del centravanti polacco è già segnato. Ecco che cosa succederà al termine della stagione Leggi anche: Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter, Frattesi verso l’addio: possibile scambio con Koné; Inter, Frattesi in uscita: per l'estate occhio ancora alla Roma; Sky – Inter, via Frattesi e altri 3 nomi, ma c’è già un primo arrivo. Valutazioni su…; L'Inter si muove con le uscite: Frattesi e non solo, 5 giocatori in uscita dai Nerazzurri. Inter, epilogo scontato per Frattesi: solo 1084 minuti in stagione, in estate sarà cessioneNon appena si avvicina una sessione di mercato si torna a parlare di lui. Davide Frattesi sembra essere in partenza dall'Inter. Il centrocampista. tuttomercatoweb.com Frattesi-Inter, a giugno addio certo. Già a gennaio poteva concretizzarsi ma…Stagione da dimenticare quella di Davide Frattesi che ha sì collezionato 30 presenze ma finora non ha mai inciso con la maglia dell'Inter ... msn.com #Inter, Davide #Frattesi in uscita: occhio alla #Roma https://buff.ly/Dw3ZJvo Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/V4mQIcw - facebook.com facebook Sky – Inter, via Frattesi e altri 3 nomi, ma c’è già un primo arrivo. Valutazioni su… x.com