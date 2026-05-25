Franchini l’arte del vino dal 1460 | visita enoculturale in Valpolicella classica

Notizia in breve

Nella corte forlivese del 1460, la famiglia Franchini apre le porte per un evento dedicato alla storia della vite e della produzione di vino in Valpolicella. La visita enoculturale, intitolata “La Valpolicella e la storia della vite”, offre un percorso tra le antiche mura e le tradizioni tramandate dal XV secolo. L’appuntamento è rivolto agli appassionati e curiosi interessati a scoprire le radici di questa regione vinicola.