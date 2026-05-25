Franchini l’arte del vino dal 1460 | visita enoculturale in Valpolicella classica
Nella corte forlivese del 1460, la famiglia Franchini apre le porte per un evento dedicato alla storia della vite e della produzione di vino in Valpolicella. La visita enoculturale, intitolata “La Valpolicella e la storia della vite”, offre un percorso tra le antiche mura e le tradizioni tramandate dal XV secolo. L’appuntamento è rivolto agli appassionati e curiosi interessati a scoprire le radici di questa regione vinicola.
La famiglia Franchini è pronta ad accogliervi nella antica Corte Forlago del 1460 d.C. per un evento esclusivo: “la Valpolicella e la storia della vite”. Apriamo le porte del sito archeologico di nostra proprietà. Vogliamo condurvi alla scoperta della Villa romana del III d.C. (a circa 800 mt. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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