Dalle colline della Valpolicella alle ville palladiane un tour del Veneto fra vino e arte

Il Veneto si distingue per una ricca tradizione vinicola che spazia dall’Amarone al Prosecco, passando anche per numerosi vini bianchi e rossi di alta qualità. La regione è caratterizzata da paesaggi che vanno dalle colline della Valpolicella alle ville storiche in stile palladiano. Questi elementi si uniscono creando un territorio noto sia per la produzione di vini pregiati sia per il patrimonio artistico e architettonico.

V eneto, terra d’Amarone e di Prosecco, ma anche di tanti eccellenti vini bianchi e rossi dalla forte personalità. Se durante il Vinitaly il mondo del vino italiano si mostra in tutta la sua ampiezza, nei dintorni di Verona e in tutta la regione si trovano realtà storiche che si sono imposte anche nel settore dell’enoturismo. Le cantine più lungimiranti hanno capito che il vino, oggi, si racconta meglio dall’interno: aprendo fruttai e bottaie, costruendo spazi dove degustare, imparare, sostare, emozionarsi. Stagione più lunga e offerte diversificate: così cambia il turismo in Italia X Leggi anche › 7 vini per 7 destinazioni enoturistiche bellissime in autunno L’ enoturismo veneto si è fatto esperienziale, un’offerta strutturata in cui territorio, arte, gastronomia e storia diventano parte integrante del “calice”.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle colline della Valpolicella alle ville palladiane, un tour del Veneto fra vino e arte. ByByke Valpolicella 2026: vino, natura e cicloturismo tra le colline veronesi ValpolicellaTorna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio... Veneto Segreto: "Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella"Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Palazzo... Veneto: Guida a Venezia, Dolomiti, Ville Palladiane e Colline del Prosecco, Viaggio tra Arte e Gusto