ByByke Valpolicella 2026 | vino natura e cicloturismo tra le colline veronesi Valpolicella

Da veronasera.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno torna l’evento che combina cicloturismo, enogastronomia e promozione del territorio nelle colline a nord di Verona. L’iniziativa coinvolge appassionati di bici e appassionati di vino, proponendo un’occasione per esplorare il paesaggio della Valpolicella. L’evento si svolge nel contesto di un paesaggio collinare caratterizzato da vigneti e natura, con un focus sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

Torna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio collinare a nord di Verona. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, quando 17 cantine apriranno le proprie porte agli appassionati per una giornata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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