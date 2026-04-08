ByByke Valpolicella 2026 | vino natura e cicloturismo tra le colline veronesi Valpolicella

Quest’anno torna l’evento che combina cicloturismo, enogastronomia e promozione del territorio nelle colline a nord di Verona. L’iniziativa coinvolge appassionati di bici e appassionati di vino, proponendo un’occasione per esplorare il paesaggio della Valpolicella. L’evento si svolge nel contesto di un paesaggio collinare caratterizzato da vigneti e natura, con un focus sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

Torna anche quest’anno ByByke Valpolicella, l’iniziativa che unisce cicloturismo, enogastronomia e valorizzazione del territorio nel paesaggio collinare a nord di Verona. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, quando 17 cantine apriranno le proprie porte agli appassionati per una giornata. 🔗 Leggi su Veronasera.it Veneto Segreto: "Palazzo Montanari e le colline della Valpolicella"Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Palazzo... Bottiglie di Vino Valpolicella Ripasso DOP richiamate per errore in etichetta: i lotti interessatiIl richiamo riguarda tre lotti di vino Valpolicella Ripasso DOP Superiore 2023 venduti a marchio Corte della Pieve. Si parla di: Tutto pronto per ByByke, il tour enogastronomico in bici. Tutto pronto per ByByke, il tour enogastronomico in biciByByke Valpolicella, il tour in bici tra le cantine che fonde sport, enogastronoma e amore per il territorio, sarà 18 aprile ... veronaoggi.it Vino: Consorzio Valpolicella a Prowein 2026BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo ... 9colonne.it