Francesco Cannizzaro ha annunciato la sua candidatura a sindaco, con un percorso iniziato lo scorso ottobre e una partecipazione pubblica in piazza Duomo. Il suo legame con Reggio Calabria si riflette nel suo coinvolgimento e nelle iniziative intraprese, mentre gli interventi simbolo rappresentano un elemento centrale della sua campagna elettorale. La scelta di candidarsi segna la conclusione di una fase di impegno pubblico.

Il deputato di Forza Italia che ieri ha ufficializzato la sua candidatura per le comunali, è legato alla città dello Stretto per una serie di interventi e finanziamenti ottenuti, primo tra tutti quello per l'aeroporto La candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro chiude idealmente il cerchio non solo del percorso iniziato lo scorso ottobre con la disponibilità a scendere in campo manifestata con passione davanti al pubblico di piazza Duomo. Il nome di Cannizzaro è legato a Reggio Calabria per alcuni importanti interventi che l'attuale segretario regionale di Forza Italia ha promosso e realizzato a beneficio della città dello Stretto dal suo scranno di parlamentare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Cannizzaro sindaco, il legame con Reggio Calabria e gli interventi simbolo

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