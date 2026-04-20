Un’ex Miss Italia e studentessa ha condiviso su TikTok un episodio di molestie avvenuto in un hotel di Milano. Secondo la sua testimonianza, un uomo del taxi che l’ha accompagnata ha chiamato il suo cellulare, parlando con tono viscido e visibilmente eccitato. La donna ha commentato il comportamento come riprovevole, invitando le persone a fare attenzione. La denuncia si aggiunge a un quadro di segnalazioni di comportamenti inappropriati avvenuti in ambito alberghiero.

Francesca Bergesio, studentessa di Cervere ed ex Miss Italia, ha scelto la platea di TikTok per denunciare pubblicamente un grave episodio di molestie subito all’interno di una struttura alberghiera milanese. Il racconto di Bergesio parte dall’esterno dell’hotel dove alloggia. La ragazza nota un uomo distinto, vestito “in giacca e cravatta”, che la fissa con un’insistenza morbosa e ingiustificata all’uscita della struttura, nei pressi di un taxi. Sembrava un episodio di maleducazione destinato a chiudersi lì. Invece, era solo il preludio a ciò che sarebbe accaduto la mattina successiva. “Il mio buongiorno è stato un uomo palesemente eccitato che con una voce viscida mi diceva: ‘Buongiorno, piccola’ “, racconta nel video.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’uomo del taxi mi ha telefonato in hotel palesemente eccitato, con una voce viscida. Sono scioccata, questo mondo fa schifo, state attente”: la denuncia dell’ex Miss Italia Francesca Bergesio

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