La “manipolazione dello stato W” potrebbe rivoluzione la fisica quantistica, quindi anche il tanto inseguito teletrasporto. Nelle scorse ore sui social, grazie ad un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, è tornato a far discutere il risultato di uno studio degli scienziati giapponesi del Riken risalente all’estate scorsa. Come spiegano al Corriere “la scienza non sta cercando di spostare la carne e le ossa. Il teletrasporto di cui discutono i fisici nei laboratori di tutto il mondo è un passaggio di informazioni ”. Insomma, per teletrasporto quantistico non si intende lo spostamento fisico di un oggetto o di un essere vivente da un luogo all’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli scienziati hanno scoperto la chiave del teletrasporto quantistico: cos’è lo “stato W” e perché può cambiare tutto – LO STUDIO

Articoli correlati

I nuovi assorbenti rivelano se sei fertile: lo studio svizzero può cambiare tuttoMonitorare la propria capacità riproduttiva potrebbe presto diventare un gesto semplice e quotidiano, eliminando la necessità di analisi del sangue...

Trasformare i rifiuti di plastica in aceto usando la luce del sole: cosa hanno scoperto gli scienziatiUn nuovo studio dell Università di Waterloo mostra come la luce solare possa trasformare diversi rifiuti di plastica in aceto attraverso un processo...

Contenuti e approfondimenti su Gli scienziati hanno scoperto la chiave...

Temi più discussi: Gli scienziati hanno scoperto un nuovo stato della materia: il vetro liquido; Ecco cosa rende il cervello dei psicopatici così diverso dal nostro; Gli scienziati rivelano come e perché l’esercizio fisico protegge il cervello dall’Alzheimer; La NASA rileva nuovi segni di fulmini su Marte.

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo stato della materia: il vetro liquidoIl vetro ha proprietà molto interessanti, soprattutto per gli scienziati che ogni anno cercano di studiarlo. La ricerca sul suo comportamento, dunque, sta ancora facendo grandi passi avanti: il vetro ... esquire.com

Perché quando siamo ammalati non abbiamo fame? Gli scienziati l'hanno finalmente scopertoUno studio rivela come l'intestino comunichi al cervello di sospendere la fame durante le infezioni, per favorire la guarigione. tech.everyeye.it

Una riflessione sui commenti ai fatti di cronaca nei social: dove diventiamo tutti scienziati, ma incapaci di trasformare lo sdegno in pensiero. di Domenico Bellantoni - facebook.com facebook

Dimentica i 5 sensi, scienziati ne hanno individuati almeno 33 (di cui uno è un superpotere che forse hai anche tu) x.com