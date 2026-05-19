Sul lato nascosto del Sole c'è una macchia solare colossale | Visibile da Marte tra 5-6 giorni punterà la Terra

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande macchia solare si trova sul lato nascosto del Sole, ovvero la parte che al momento non è visibile dalla Terra. La macchia è visibile da Marte e si prevede che, tra cinque o sei giorni, la sua area sarà rivolta verso il nostro pianeta. La sua presenza è stata confermata attraverso immagini provenienti da sonde che monitorano il Sole da una diversa prospettiva. Attualmente, la macchia non è visibile direttamente dalla Terra, ma il suo spostamento potrebbe portarla a essere visibile nel prossimo futuro.

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C'è una macchia solare immensa sul lato nascosto del Sole, ovvero quello temporaneamente non visibile dalla Terra, ma si vede da Marte. Nei prossimi 5 o 6 giorni, spiegano gli esperti, girerà in direzione del nostro pianeta. È molto attiva e potrebbe innescare fenomeni geomagnetici significativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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