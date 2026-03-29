Baby monitor acceso nella notte | il lato nascosto di Giulia Salemi e la vita con Kian

Durante la notte, una baby monitor ha registrato le prime fasi di una notte condivisa da Giulia Salemi e il suo bambino. La showgirl ha deciso di condividere con i follower le difficoltà legate alla maternità, tra cui pianti improvvisi e momenti di stanchezza. La registrazione mostra un’immagine più autentica di ciò che accade dietro le quinte, lontano dagli scatti pubblici e dagli aspetti più appariscenti della vita familiare.

Giulia Salemi ha scelto di mostrare ai suoi follower un lato della maternità spesso nascosto dai social: quello reale, fatto di notti insonni, pianti improvvisi e fatica quotidiana. Attraverso alcuni video “ rubati ” dal baby monitor del piccolo Kian, la conduttrice ha condiviso momenti autentici della sua vita domestica insieme al compagno Pierpaolo Pretelli. Un racconto intimo che rompe l’immagine patinata della genitorialità online e riporta l’attenzione sulle difficoltà vere dei neo-genitori. Tra lavoro in TV e vita privata, Salemi racconta così un equilibrio nuovo, fatto di sacrifici ma anche di condivisione. Nel dettaglio, Giulia Salemi ha deciso di condividere su Instagram alcuni momenti registrati dal baby monitor del figlio Kian, mostrando senza filtri ciò che accade durante le notti in casa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Baby monitor acceso nella notte: il lato nascosto di Giulia Salemi e la vita con Kian Articoli correlati Giulia Salemi svela il dietro le quinte della vita da mamma: i video "rubati" dal baby monitorGiulia Salemi è conduttrice, influencer, podcaster ma quando torna a casa dal suo piccolo Kian è semplicemente una mamma. Giulia Salemi, la casa "total white" con Pierpaolo Pretelli: il pianoforte in salone, la cameretta di Kian e la camera da lettoGiulia Salemi è attualmente impegnata con The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni sera sul Nove. Tutti gli aggiornamenti su Giulia Salemi Discussioni sull' argomento Alba Parietti, il litigio con Giulia Salemi era finto: Come attrice mi sento sottovalutata; Baby monitor acceso nella notte: il lato nascosto di Giulia Salemi e la vita con Kian. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i video rubati dal baby monitor del piccolo KianNiente filtri, niente luci perfette: l’influencer mostra i video della sorveglianza mentre cerca di calmare il piccolo Kian nel cuore della notte. E Pierpaolo Pretelli si conferma un papà super presen ... mondotv24.it Giulia Salemi svela il dietro le quinte della vita da mamma: i video rubati dal baby monitorGiulia Salemi è conduttrice, influencer, podcaster ma quando torna a casa dal suo piccolo Kian è semplicemente una mamma. Una mamma come tutte le altre, quelle che vivono lontane dai riflettori, alle ... today.it Giulia Salemi. Giulia Salemi · Original audio. - facebook.com facebook