Francesca Manzini e l'ipotesi Isola dei Famosi | Non vado nemmeno se mi estinguono il mutuo

Francesca Manzini ha dichiarato di non voler partecipare all'Isola dei Famosi, anche in caso di necessità economiche come il pagamento di un mutuo. Rispondendo a un commento di un fan, ha ribadito con fermezza di non essere interessata a partecipare al reality di Canale 5. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o variazioni sulla sua posizione riguardo alla partecipazione. La produzione del programma sta comunque valutando altri possibili concorrenti.

Francesca Manzini esclude con forza l'ipotesi di poter mai partecipare all'Isola dei Famosi. Dalla risposta a un commento di una fan appare chiaro che la ex gieffina non abbia alcuna intenzione di prendervi parte e, intanto, si costruiscono nuovi scenari per il reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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