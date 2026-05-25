Francesca Manzini e l'ipotesi Isola dei Famosi | Non vado nemmeno se mi estinguono il mutuo

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Manzini ha dichiarato di non voler partecipare all'Isola dei Famosi, anche in caso di necessità economiche come il pagamento di un mutuo. Rispondendo a un commento di un fan, ha ribadito con fermezza di non essere interessata a partecipare al reality di Canale 5. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o variazioni sulla sua posizione riguardo alla partecipazione. La produzione del programma sta comunque valutando altri possibili concorrenti.

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Francesca Manzini esclude con forza l'ipotesi di poter mai partecipare all'Isola dei Famosi. Dalla risposta a un commento di una fan appare chiaro che la ex gieffina non abbia alcuna intenzione di prendervi parte e, intanto, si costruiscono nuovi scenari per il reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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