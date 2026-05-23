Francesca Manzini ha confermato di aver rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi, dichiarando di non essere interessata nemmeno per pagare il mutuo. La comica ha spiegato di non aver mai preso in considerazione l’idea di partecipare al reality, anche se le è stato proposto. La decisione è definitiva e non cambierà, ha aggiunto. La sua scelta si basa sulla volontà di non voler affrontare l’esperienza televisiva.

C’è chi sogna di sbarcare sull’isola e chi, invece, mette le mani avanti ancora prima che l’invito arrivi ufficialmente. Francesca Manzini appartiene decisamente alla seconda categoria, e lo ha fatto sapere con una risposta social diventata già cult tra i suoi fan. “Con tutto rispetto, manco se mi estinguono il mutuo ci vado. Già solo a salire sull’elicottero. avete presente il melodramma, ma quello vero? Ecco, lì diverrei la musa ispiratrice di Muccino! E non sto scherzando!” Al di là del tono divertente, il rifiuto di Manzini affonda le radici in timori concreti: la paura dell’elicottero, il disagio per le altezze e tutto ciò che ruota attorno alle prove fisiche estreme che caratterizzano il format. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Francesca Manzini rifiuta l’Isola dei Famosi: “Nemmeno per il mutuo”

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Francesca Manzini rifiuta LIsola dei Famosi la sua risposta spiazzante

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