Francesca la campionessa con sole otto dita | l' incidente in palestra e la prima vittoria in uno Slam
Una campionessa di 26 anni ha vinto il suo primo torneo Slam dopo aver subito un incidente in palestra, che le ha causato un trauma cranico e la perdita di otto dita. Nonostante le ferite, ha raggiunto il massimo risultato nel tennis professionistico. La vittoria è avvenuta in una finale disputata ieri, segnando un traguardo storico per l’atleta. La giocatrice ha dedicato il successo alla sua determinazione e alle sfide superate lungo il percorso.
“Non sono una che piange durante i tornei perché non la reputo una buona idea, ma se penso a quello che ho passato quest’anno.”. L’ultimo smash di Francesca Jones, quello di maggior impatto, arriva a partita ampiamente finita, nel primo turno del Roland Garros, quando dall’altra parte non ci sono avversari ma giornalisti e telespettatori. La ragazza di Bradford si toglie più di un sassolino dalle scarpe e si gode un altro exploit di carriera: la prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam. Arrivata in rimonta, soffrendo e al termine di una battaglia: termini a cui Jones è abituata dalla nascita, se è vero che è nata con otto dita nelle mani e sette nei piedi, oltre ad aver superato negli ultimi mesi persino una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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