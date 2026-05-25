Una campionessa di 26 anni ha vinto il suo primo torneo Slam dopo aver subito un incidente in palestra, che le ha causato un trauma cranico e la perdita di otto dita. Nonostante le ferite, ha raggiunto il massimo risultato nel tennis professionistico. La vittoria è avvenuta in una finale disputata ieri, segnando un traguardo storico per l’atleta. La giocatrice ha dedicato il successo alla sua determinazione e alle sfide superate lungo il percorso.

“Non sono una che piange durante i tornei perché non la reputo una buona idea, ma se penso a quello che ho passato quest’anno.”. L’ultimo smash di Francesca Jones, quello di maggior impatto, arriva a partita ampiamente finita, nel primo turno del Roland Garros, quando dall’altra parte non ci sono avversari ma giornalisti e telespettatori. La ragazza di Bradford si toglie più di un sassolino dalle scarpe e si gode un altro exploit di carriera: la prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam. Arrivata in rimonta, soffrendo e al termine di una battaglia: termini a cui Jones è abituata dalla nascita, se è vero che è nata con otto dita nelle mani e sette nei piedi, oltre ad aver superato negli ultimi mesi persino una commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesca, la campionessa con sole otto dita: l'incidente in palestra e la prima vittoria in uno Slam

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