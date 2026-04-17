Un atleta ha dichiarato di aver sempre considerato il suo avversario come possibile vincitore di uno Slam. La competizione tra i protagonisti dello sport di alto livello vede spesso cambi di leadership nei principali tornei, evidenziando una distribuzione equilibrata dei successi. La frase riflette la consapevolezza di un atleta riguardo alle capacità del rivale e alla dinamicità della scena sportiva internazionale.

Negli sport di alto livello l’alternanza dei vincitori nei maggiori trofei rappresenta un sinonimo di equilibri. Questo tipo di regime non vige attualmente nel tennis maschile. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano infatti a dominare il circuito ATP, seguita a distanza siderale dai più diretti rivali. Sergi Bruguera, ex tennista spagnolo e due volte campione al Roland Garros, commenta, in un’intervista rilasciata a Puntodebreak , la situazione al vertice del tennis maschile. L’ex numero 3 del mondo ha anche parlato di chi vede vincitore di una prova del Grande Slam tolti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sul nome del maggior indiziato per poter vincere uno Slam oltre ai primi due del mondo: “ Non lo so, io ho sempre pensato ad Alexander Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bruguera: “Ho sempre pensato a Zverev per la vittoria di uno Slam”

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