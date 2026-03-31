Stasera a Cavriago evento dell’Arbor Basket | Abbiamo tanti progetti per i nostri ragazzi Serata speciale dedicata ai baby

Stasera a Cavriago si svolge un evento organizzato dall’Arbor Basket Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, con inizio alle 19 presso il locale in via della Repubblica 19. La serata è dedicata ai giovani atleti e prevede la presentazione di nuovi progetti per il settore giovanile. L’iniziativa si concentra sull’attività del club e sulle iniziative rivolte ai ragazzi.

Oggi alle 19 al Lord Byron in via della Repubblica 19 a Cavriago, l’Arbor Basket Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, organizza una serata speciale dedicata ai propri atleti più giovani e alla presentazione dei nuovi progetti in cantiere. La storica realtà cestistica reggiana, da sempre impegnata nella promozione dello sport giovanile in chiave educativa e inclusiva, presenterà il nuovo contest creativo realizzato in collaborazione con il liceo artistico Gaetano Chierici per la creazione del logo " Basket Skills Akademy Arbor ". Inoltre ci sarà l’occasione di altri progetti in divenire, tra cui l’annuncio dell’imminente acquisto di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stasera a Cavriago evento dell’Arbor Basket: "Abbiamo tanti progetti per i nostri ragazzi». Serata speciale dedicata ai baby Articoli correlati Il Santa Maria della Scala in festa. Serata speciale prima dell’eventoOltre trecento visitatori per l’apertura speciale del Santa Maria della Scala, in occasione di Museum in Motion, con set live degli studenti di Siena... Leggi anche: Serata speciale dedicata a Giulio Regeni