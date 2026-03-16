Anticipazioni Scherzi a Parte Francesca Chillemi tra le vittime del 16 marzo

Lunedì sera su Canale5 torna “Scherzi a Parte”, il programma che da anni fa sorridere e sorprende il pubblico italiano. Questa volta, tra le vittime dello scherzo del 16 marzo, c’è anche Francesca Chillemi, attrice nota al grande pubblico. La trasmissione continua a proporre momenti di intrattenimento, coinvolgendo personaggi noti e sconosciuti in situazioni divertenti e inaspettate.

Il lunedì sera di Canale5 torna ospitare il programma cult che da decenni tiene incollati gli italiani alla poltrona. Il 16 marzo, in prima serata, va in onda il terzo appuntamento della nuova stagione di Scherzi a Parte, lo show che ha fatto della "beffa d'autore" il suo tratto distintivo. Al timone troviamo ancora una volta un istrionico Max Giusti, che sa alternare con naturalezza il ruolo di complice spietato a quello di padrone di casa accogliente. Scherzi a parte, le anticipazioni del 16 marzo Il piatto forte della serata sarà senza dubbio la presenza di Francesca Chillemi.... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Scherzi a Parte, Francesca Chillemi tra le vittime del 16 marzo Articoli correlati Anticipazioni Scherzi a parte stasera, 2 marzo 2026: gli ospiti e le vittime, da Gabriel Garko a Francesca Barra a Isobel a Cuccarini e altriParte stasera, lunedì 2 marzo, la nuova edizione di Scherzi a parte, in onda alle 21:20 su Canale 5: scopriamo tutte le anticipazioni della prima... Leggi anche: Anticipazioni Scherzi a parte, le vittime di Max Giusti del 2 marzo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anticipazioni Scherzi Temi più discussi: Scherzi a Parte anticipazioni, chi sono le vittime della seconda puntata; Scherzi a parte, anticipazioni puntata lunedì 9 marzo: da Samira Lui e Filippo Bisciglia a Claudio Amendola e Matteo Bassetti, tutte le...; Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo; Scherzi a parte, i protagonisti della seconda puntata. Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata. Gli scherzi della puntata del 9 marzo 2026 su Canale 5 ... tpi.it Scherzi a parte, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e vittimeSe la sorpresa resta uno dei motori più efficaci dello spettacolo televisivo è anche grazie ad un programma come Scherzi a parte, lo storico format in onda oggi, 16 marzo, in prima serata su Canale ... today.it Torna “Scherzi a Parte” con Max Giusti. Chi saranno i VIP vittime del 9 marzo Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata - facebook.com facebook #scherzi a parte, anticipazioni puntata lunedì 9 marzo: da Samira Lui e Filippo Bisciglia a Claudio Amendola e Matteo Bassetti, tutte le "vittime" x.com