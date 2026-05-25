Fragilità dell’anziano | a Lecco un incontro gratuito per familiari e operatori
Martedì 26 maggio, tra le 17 e le 19, alla Casa della Carità di Lecco si terrà un incontro pubblico intitolato “Nuovi bisogni, nuovi equilibri – Come gestire la fragilità dell’anziano a casa”. L’evento è promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da una cooperativa sociale. L’obiettivo è fornire informazioni e strumenti a familiari e operatori che si occupano di anziani fragili.
Martedì 26 maggio, dalle 17 alle 19, la Casa della Carità di Lecco ospiterà l’incontro pubblico “Nuovi bisogni, nuovi equilibri – Come gestire la fragilità dell’anziano a casa”, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da L’Arcobaleno Cooperativa Sociale.L’appuntamento, a ingresso libero e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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