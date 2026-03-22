A Lecco, l’ex attico abitato in passato da membri della criminalità organizzata è stato riconvertito in una struttura abitativa per infermieri e operatori sanitari dell’Asst locale. La trasformazione ha portato a cambiare la destinazione dell’immobile, che ora ospita professionisti impegnati nel settore sanitario. La modifica riguarda un’area precedentemente legata a attività illecite, ora destinata a servizi pubblici.

Lecco – L’attico dove abitavano i mafiosi ora è una casa per infermieri e operatori sanitari in servizio all’Asst di Lecco. Nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e in una città come Lecco un appartamento all’ultimo piano di un condomino di via Bainsizza, confiscato a esponenti della criminalità organizzata, diventa un alloggio per infermieri e operatrici sociosanitari che cominciano a lavorare all’ospedale cittadino Manzoni e, spesso, non hanno un posto dove alloggiare, perché i prezzi degli affitti sono alti o non ci sono locali a disposizione. L’attico è stato assegnato l’anno scorso al Comune, dopo essere stato confiscato definitivamente nell’ambito di una delle tante operazioni antimafia condotte anche a Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, ex attico dei mafiosi diventa casa di infermieri e operatori sanitari

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