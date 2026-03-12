Aggressioni agli operatori sanitari a Lecco i pulsanti di emergenza scattano 57 volte

Il 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sui lavoratori sanitari, la Regione Lombardia ha diffuso i dati relativi alle aggressioni a Lecco. In questa città, gli operatori sanitari hanno attivato i pulsanti di emergenza 57 volte, segnalando episodi di violenza che coinvolgono medici e infermieri. La situazione resta problematica, anche se si registra una leggera diminuzione rispetto al passato.

Medici e infermieri aggrediti: un fenomeno che non si ferma, anche se — finalmente — rallenta. Oggi, 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, la Regione Lombardia ha presentato i dati del 2025, che mostrano una flessione significativa rispetto all'anno precedente. Ma il quadro lecchese continua a destare attenzione: i pulsanti di allerta rapida installati negli ospedali della provincia sono stati azionati 57 volte nel corso dell'anno, e un'indagine locale degli ordini professionali rivela che quasi un operatore sanitario su due ha vissuto momenti di paura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

