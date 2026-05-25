Due impianti fotovoltaici sono stati sequestrati ieri a causa di irregolarità nella connessione alla rete elettrica. Le autorità hanno rilevato che le installazioni non rispettavano le norme di sicurezza, mettendo a rischio le reti di distribuzione. Sono in corso verifiche su altri impianti simili. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La polizia ha disposto il sequestro preventivo delle strutture non conformi.

LA PROGRESSIVA svolta verso l’ energia pulita non può prescindere dalla sicurezza dei dati. Due aspetti che potrebbero sembrare lontani, ma che sono strettamente legati l’uno all’altro e sui quali sta lavorando in modo specifico ZCS Azzurro, brand della Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi, con sede a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Ne abbiamo parlato con Averaldo Farri, direttore della divisione Green Innovation. Partiamo dal legame, non per tutti scontato, fra impianti fotovoltaici e dati. Ci può spiegare meglio questo aspetto? "Gli impianti fotovoltaici sono parte di un ecosistema sempre più interconnesso, in cui la sicurezza dei dati e delle reti elettriche rappresenta un elemento fondamentale della qualità complessiva di una soluzione energetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Fotovoltaico e sicurezza. Così proteggiamo le reti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

O Risco Invisível da Energia: Como Proteger Casas, Empresas e Veículos Elétricos | José Márcio Rosa

Notizie e thread social correlati

UE: 60mila euro per le PMI nel fotovoltaico, eolico e retiL’Unione Europea ha annunciato un nuovo strumento finanziario chiamato RENEW-BOOSTER, destinato alle Piccole e Medie Imprese che lavorano nel settore...

Hormuz, ecco il piano di Italia, Gran Bretagna e Germania: «Così proteggiamo le navi nello Stretto»Italia, Gran Bretagna e Germania hanno presentato un piano congiunto per proteggere le navi nello Stretto di Hormuz, dove le tensioni sono cresciute...

Temi più discussi: Fotovoltaico e sicurezza. Così proteggiamo le reti; SolarConstruction: a Bari l’evento strategico per la filiera dei grandi impianti fotovoltaici; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Bonus amianto 2026, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento.

ZCS Azzurro: sicurezza dei dati e della infrastruttura elettrica europeaL'italiana Zucchetti Centro Sistemi garantisce la sicurezza dei dati e delle infrastrutture degli impianti Azzurro con sistemi di gestione proprietari ... today.it

Energia, Pichetto: rinnovabili al 41% della domanda, record fotovoltaicoRoma, 19 mag. (askanews) – La presentazione del report annuale IREX è certamente un ... msn.com