UE | 60mila euro per le PMI nel fotovoltaico eolico e reti

L’Unione Europea ha varato un nuovo strumento finanziario denominato RENEW-BOOSTER, destinato specificamente alle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti nel settore delle energie. Il bando prevede una sovvenzione massima di 60.000 euro per sostenere l’innovazione industriale e la catena di approvvigionamento nelle aree del fotovoltaico, dell’eolico offshore e dello sviluppo delle reti elettriche. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di transizione energetica, mirando a colmare il divario tra le grandi imprese e i piccoli attori del mercato. L’obiettivo dichiarato è accelerare lo sviluppo tecnologico e infrastrutturale necessario per raggiungere gli obiettivi climatici prefissati, fornendo alle PMI risorse concrete per investire in tecnologie emergenti senza dover affrontare da sole oneri finanziari proibitivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

