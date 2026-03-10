Italia, Gran Bretagna e Germania hanno presentato un piano congiunto per proteggere le navi nello Stretto di Hormuz, dove le tensioni sono cresciute a causa delle recenti interruzioni della navigazione. Le telefonate tra i governi sono state numerose nelle ultime settimane, mentre le navi di diversi paesi continuano a transitare in una zona considerata strategica per il traffico marittimo mondiale.

Le telefonate sono state fittissime. Perché lo Stretto di Hormuz è già diventato il centro della guerra a causa dei risvolti economici che comporta lo stop alla navigazione delle petroliere (e non solo). Italia, Germania e Regno Unito hanno stabilito che lavoreranno «insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali in risposta alle crescenti minacce dell'Iran». Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz ne hanno parlato in alcune telefonate nella giornata di ieri, di cui dà conto Downing Street. È stata inoltre sottolineata «l'importanza vitale della libertà di navigazione» e concordato uno stretto coordinamento nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Hormuz, ecco il piano di Italia, Gran Bretagna e Germania: «Così proteggiamo le navi nello Stretto»

