Durante un evento organizzato da Confindustria Benevento, studenti di scuole secondarie hanno incontrato 43 aziende del territorio in piazza Roma. Sono stati effettuati circa 200 colloqui di lavoro, creando un ponte tra i giovani e le imprese locali. La giornata ha visto studenti e rappresentanti aziendali confrontarsi su possibilità di impiego e collaborazioni future, in un clima di dialogo diretto e pratico.

Un Career day molto proficuo con 43 aziende aderenti e 200 colloqui. A piazza Roma, Gli studenti degli istituti secondari hanno incontrato le aziende del territorio nell’ambito del Career day organizzato da Confindustria Benevento. Avere la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive del territorio, confrontarsi con professionisti del settore e presentare il proprio curriculum: questo il senso del Carrer day. Un’occasione di orientamento e nuove opportunità professionali. Andrea Esposito, presidente di Confindustria Benevento, ha sottolineato: “Stiamo lavorando per creare un rapporto sempre più stringente tra mondo lavorativo e quello scolastico e dar vita a delle opportunità per i giovani che devono avere la consapevolezza che possono costruire il loro percorso di crescita personale e professionale in questo territorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Career day, gli studenti incontrano le imprese: possibili incontri tra domande e offerte di lavoro

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Roto TVRS Fermo Il career day 2025 gli studenti incontrano le imprese

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