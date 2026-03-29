A Modena si è svolta la decima edizione del MoreJobs Career Day presso ModenaFiere, evento che ha visto la partecipazione di oltre 800 studenti e neolaureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Durante la giornata, giovani e aziende locali si sono incontrati per discutere di opportunità di lavoro e stage. L’iniziativa ha coinvolto numerose imprese presenti alla manifestazione.

Modena ha ospitato la decima edizione del MoreJobs Career Day presso ModenaFiere, un evento che ha riunito oltre 800 studenti e neolaureati dell’Università di Modena e Reggio Emilia con le imprese locali. Questa manifestazione rappresenta un ponte cruciale tra il mondo accademico e quello produttivo della regione, offrendo ai giovani l’opportunità concreta di presentare il proprio curriculum e accedere a tirocini. Il successo dell’iniziativa risiede nella capacità di trasformare le aspettative dei partecipanti in percorsi lavorativi reali all’interno del tessuto economico emiliano-romagnolo. L’incontro strategico tra talento e impresa. Il cuore pulsante della giornata è stato lo scambio diretto tra i ragazzi e le aziende presenti negli stand informativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: 800 giovani incontrano le imprese al Career Day di Unimore

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