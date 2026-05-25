Foto alle schede elettorali | tre casi a Pompei

Notizia in breve

Tre persone sono state sorprese a Pompei mentre fotografavano le schede elettorali all’interno delle cabine, durante le operazioni di voto, sia a mezzogiorno che in serata. Le immagini sono state scattate in momenti diversi e in luoghi diversi della città. Le autorità stanno indagando sui casi, che sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali conseguenze o misure adottate nei confronti degli individui coinvolti.