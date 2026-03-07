Colombia esercito sorveglia distribuzione schede elettorali per presidenziali

In Colombia, l’esercito sta vigilando sulla distribuzione delle schede elettorali in vista delle elezioni presidenziali e delle primarie di domenica. Milioni di cittadini si preparano a votare per scegliere i candidati presidenziali e i membri del nuovo Congresso. Le operazioni di consegna dei materiali elettorali sono state monitorate attentamente dalle forze armate. La giornata rappresenta un passaggio cruciale nel processo elettorale del paese.

(LaPresse) Le elezioni primarie in Colombia entrano nel vivo: domenica milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere i candidati presidenziali e i membri del nuovo Congresso. La competizione, organizzata in stile primario tra le tre principali coalizioni, funge da barometro politico cruciale, restringendo il campo dei contendenti in vista delle elezioni generali. Il voto si svolge in un clima di massima allerta, a causa della persistente violenza politica nel Paese, soprattutto nelle aree rurali controllate da gruppi armati illegali. Il presidente Gustavo Petro, primo leader di sinistra nella storia colombiana, ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili frodi elettorali, aumentando l'attenzione sulla sicurezza del processo.