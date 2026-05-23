Il 24 e il 25 maggio, circa 6,2 milioni di italiani si recheranno alle urne per eleggere i sindaci e i consigli comunali. Le schede elettorali saranno accompagnate da fac-simile e istruzioni dettagliate su come votare. Le operazioni di voto si svolgeranno in diverse città, dalla regione Venezia alla Sicilia, seguendo le procedure previste per questa consultazione.

Roma, 23 maggio 2025 – Il 24 e il 25 maggio 6,2 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per scegliere sindaci e consigli comunali. I comuni interessati dalle elezioni amministrative 2026 sono 743, di cui 118 sopra i 15mila abitanti e 18 capoluoghi di provincia. Il voto servirà anche a testare lo stato di salute a livello nazionale delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il governo si presenta compatto con, in alcune città chiave, il sostegno di partiti centristi ai propri candidati. Anche il campo largo (ma non in tutte le città, come vedremo) sembra ormai aver trovato la formula con cui presentarsi alle prossime legislative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I fac-simile delle schede elettorali, guida alle comunali 2026: istruzioni per votare, da Venezia alla Sicilia

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